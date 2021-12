PSG : Neymar est le nouveau CR7, Doha respire !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Blessé à la cheville contre l'AS Saint-Etienne, Neymar sera absent jusqu'en février. Mais la star brésilienne du PSG semble vouloir faire les choses sérieusement pour revenir en forme.

L’année sportive 2021 de Neymar s’est achevée le 28 novembre dernier lorsque le joueur brésilien a été victime d’un tacle de Yvann Maçon, la cheville de l’ancien Barcelonais ne résistant pas à ce contact. Le Paris Saint-Germain a annoncé que l’attaquant recruté pour 222 millions d’euros en 2017 serait absent presque deux mois, son retour étant envisagé début février lorsque le PSG sera en pleine préparation de la double confrontation face au Real Madrid en Ligue des champions (15 février au Parc des Princes, 9 mars à Santiago-Bernabeu). Il faudra donc que Neymar revienne en forme, et pas lesté de quelques kilos supplémentaires, comme cela est parfois le cas quand le Brésilien a du temps de libre. Cependant, 2022 est une année importante pour le joueur de Paris et de la Seleçao, puisque le Mondial sera au menu de la deuxième partie de l’année, et il faudra donc être au top pour espérer briller. Alors, plutôt que de préparer le carnaval ou l’anniversaire de sa sœur, ce qui lui a régulièrement été reproché, Neymar a visiblement décidé de bosser dur.

Neymar n'a pas pris un kilo et bosse dur, le PSG respire

Neymar provides PSG fans with an update on his injury rehabilitation by taking a video of him doing gym work... as Brazilian continues to recover from horror ankle injury last month https://t.co/4ACtEf7LHt pic.twitter.com/s4aWfUeFKF — Showbiz (@showbiznotices) December 24, 2021

A la manière d’un Cristiano Ronaldo qui diffuse sur les réseaux sociaux ses apparitions récurrents dans les salles de musculation, Neymar a communiqué en mode CR7 à la veille du Noël, Dans une vidéo diffusée sur Triller, réseaux concurrent de Tik Tok, Neymar, avec une botte qui soutient sa cheville gauche, apparaît en pleine séance de travail avec un coach au centre d'entraînement du PSG. Et si l’attaquant brésilien souffre visiblement sur certains exercices, il garde tout de même le sourire histoire de rassurer ses fans. Sur les images, on constate également que Neymar n’est pas enrobé, ce qui va faire le bonheur des dirigeants du Paris Saint-Germain, lesquels croisent les doigts pour récupérer leur joueur en pleine forme.

Selon le dernier communiqué médical du PSG, diffusé avant le match à Lorient, Neymar doit revenir d'ici 5 semaines, le compte à rebours est lancé, car c'est une évidence, face à Karim Benzema et Vinicius Jr, Mauricio Pochettino aura besoin non seulement de Lionel Messi et de Kylian Mbappé, mais aussi de Neymar, qui à lui seul peut faire basculer un match quoi qu'on en dise. Le Brésilien est donc prié de continuer à fréquente la salle de musculation plus que les restaurants.