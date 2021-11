PSG : Neymar c'est grave, il sera absent 6 à 8 semaines !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain de sa sortie sur blessure contre l'AS Saint-Etienne, Neymar a passé des examens et les résultats ne sont pas bons pour la star brésilienne.

En voyant l’angle pris par la cheville de Neymar dimanche après-midi sur la pelouse de Geoffroy-Guichard après un contact involontaire avec Yvann Maçon, il était difficile d’envisager un retour rapide de l’attaquant de la Seleçao et du PSG. Cependant, après un premier examen fait à Saint-Etienne, l’ancien joueur du FC Barcelone a passé des contrôles supplémentaires dans la soirée à Paris, et le résultat brutal est tombé 24 heures plus tard sous forme d’un communiqué du service médical du Paris Saint-Germain. « Les examens pratiqués dimanche soir confirment que Neymar Jr souffre d’une entorse de la cheville gauche avec lésions ligamentaires. Une indisponibilité de 6 à 8 semaines est à prévoir. Un nouveau point sera fait dans 72h pour préciser l’évolution », précise le club de la capitale.

Autrement dit, Neymar pourrait faire son retour au mieux mi-janvier 2022, au pire vers la fin de ce même mois, alors que le PSG jouera son huitième de finale aller de la Ligue des champions entre le 15 et le 23 février prochain contre un adversaire qui sera déterminé le 13 décembre prochain lors du tirage au sort prévu à la Maison du football européen à Nyon en Suisse. Le timing est serré, et forcément le Paris Saint-Germain se serait bien passé de ce coup dur supplémentaire concernant Neymar, lequel a souvent été victime d'un souci de ce genre à cette époque de l'année.