PSG ‍: Neymar est irréprochable, son départ est désastreux ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Contre toute attente, le PSG a pris ce week-end la décision de quitter le PSG avant la fin du mercato estival. Traumatisé par les attaques dont il a été la cible en fin de saison, le Brésilien veut revenir à Barcelone.

Neymar et le Paris Saint-Germain, l’aventure pourrait prendre fin cet été après six années en commun. Très marqué par l’incident des supporters manifestant devant son domicile pour exiger son départ, l’international brésilien a pris ce week-end la décision de quitter la capitale française. Ses proches et son agent Pini Zahavi ont validé ce choix et œuvrent pour lui trouver une porte de sortie avant le 31 août. Un retour au FC Barcelone est évoqué et Neymar rêve de retrouver la Catalogne, où il a atteint un niveau qu’il n’a jamais retrouvé sur la continuité à Paris.

Neymar claque la porte, nouvelle crise au PSG https://t.co/Nm8A6LCHcF — Foot01.com (@Foot01_com) August 7, 2023

Du côté des supporters parisiens, on retiendra de Neymar un artiste hors du commun mais surtout un joueur aux polémiques infinies et aux blessures récurrentes, ce qui lui a d’ailleurs empêché de défendre les chances du Paris Saint-Germain dans les matchs qui ont compté en Ligue des Champions. Malgré cela, Mélisande Gomez ne retient que du positif des six années de Neymar en France à tel point que la journaliste de la Chaîne L’Equipe estime que le n°10 du PSG « a fait le boulot » et que son départ augure de mauvais jours pour le champion de France en titre. Un avis très polémique qui ne manquera pas de faire réagir les observateurs du club parisien.

Neymar irréprochable au PSG, l'avis polémique

« Il n’y a rien à reprocher à Neymar, il a le droit d’avoir des états d’âme et des envies d’ailleurs. Ce genre de scène de supporters devant chez lui qui l’a visiblement beaucoup marqué à juste titre, ça peut arriver ailleurs qu’à Paris. Des joueurs qui jouent à Naples ou dans des endroits comme ça peuvent vivre ce genre de scène assez régulièrement. Il a vécu ça comme une injustice car sportivement ou dans son attitude, rien ne justifiait subitement une telle attitude des supporters à son égard. Le club a peut-être œuvré pour que d’un coup, il devienne persona non grata » estime la journaliste de la Chaîne L’Equipe au sujet de Neymar avant de conclure.

« Sur le terrain, Neymar a fait le job, il a fait le boulot. On a discuté de son mode de vie, qui était sans doute le même à Barcelone. C’est facile d’imaginer plein de chose mais quand il s’agit de jouer au football, c’est un joueur exceptionnel. Il ne s’est peut-être pas senti assez aimé et valorisé par le public et par les médias au PSG » estime Mélisande Gomez, persuadée que le Paris Saint-Germain perd gros avec le départ à venir de Neymar, qui pourrait s’ajouter à celui de Kylian Mbappé, dont la mise à l’écart a été maintenue par le club parisien malgré la reprise de l’entraînement à Poissy pour le groupe de Luis Enrique après la tournée en Asie. En l’espace d’un été, le trio Messi – Neymar – Mbappé a volé en éclats au PSG.