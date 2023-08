Neymar claque la porte, nouvelle crise au PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Comme si le dossier Mbappé ne suffisait pas, c'est désormais Neymar qui souhaite quitter le Paris Saint-Germain et a prévenu Al-Khelaifi. Au point même que l'attaquant brésilien pourrait demander à ne pas jouer samedi le match d'ouverture du PSG en Ligue 1.

Il reste un peu plus de trois semaines dans ce mercato d’été, mais Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi ne vont pas s’ennuyer. Ce lundi, en plus de la confirmation que Kylian Mbappé s’installait durablement dans le loft des champions de France, les dirigeants parisiens doivent à présent gérer le cas Neymar. Tandis que quelques heures avant le Mundo Deportivo affirmait que Xavi ne voulait pas voir revenir le numéro 10 de la Seleçao estimant que c’était un danger pour le collectif du Barça, L’Equipe révèle que l’attaquant brésilien est dorénavant décidé à quitter le PSG. L’incident provoqué par la manifestation de quelques dizaines de supporters devant son domicile en juin dernier aurait été le facteur déclenchant. Et Neymar a finalement décidé que malgré son contrat en or avec Paris, il fallait partir, organisant même à son retour d’Asie une réunion d’urgence.

Neymar a rencontré Zahavi à Paris

Le quotidien sportif révèle que Neymar a prévenu Nasser Al-Khelaifi dimanche qu’il souhaitait partir dès maintenant du Paris Saint-Germain, ce qui n’aurait pas été du goût du dirigeant qatari. Il y a quelques heures, des journalistes espagnols avaient, eux, annoncé que Pini Zahavi et le père de Neymar s’étaient réunis avec le joueur, une photo ayant même été diffusée sur les réseaux sociaux afin de confirmer cette rencontre entre celui qui avait réussi l’exploit de prendre Neymar au Barça et le joueur. De leur côté, les deux journalistes du quotidien sportif français précisent que le joueur se pose même des questions concernant sa présence samedi sur la pelouse du Parc des Princes pour le premier du PSG en Ligue 1 cette saison. La volonté de Neymar est donc claire, encore faut-il qu'il trouve un club.

Neymar rêve clairement du FC Barcelone, mais le club catalan n'a pas du tout les moyens de payer un transfert et son salaire colossal de 32 millions d'euros. Et si en plus Xavi ne veut pas de lui, la porte va vite se refermer, même si Joan Laporta pourrait frapper un grand coup en faisant revenir à la maison celui que son prédécesseur avait été contraint de laisser partir vers la Ligue 1. De plus, au moment où Ousmane Dembélé va signer à Paris pour 50 millions d'euros, dont seulement 25 pour le club catalan, il s'agirait d'une douce revanche. Ces derniers mois, le nom de Chelsea avait également été évoqué, et le club londonien a lui les moyens d'offrir un beau contrat à ce dernier. Il faut aussi savoir si Nasser Al-Khelaifi laissera partir Neymar après avoir vu partir Lionel Messi et probablement Kylian Mbappé. Si les trois stars partent le même été du PSG, on vivrait alors un moment encore une fois incroyable de l'histoire du club de la capitale depuis son rachat par le Qatar.