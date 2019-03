PSG : Neymar est fou ! Il relance en personne le Real Madrid

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Avec les déclarations volontairement musclées de Nasser Al-Khelaïfi, il n’y avait que quelques irréductibles journalistes espagnols pour croire que Neymar pouvait rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato.

Il s’agit pourtant d’un grand rêve de la part de Florentino Perez, qui rêve de s’offrir le Brésilien un an après le départ de Cristiano Ronaldo. Mais le président de la Maison Blanche ne compte pas forcément s’attaquer frontalement au PSG de son ami Nasser Al-Khelaïfi et préfère attendre que le vent tourne en son sens. Et justement, dans la presse de son pays, Neymar a tout de même lâché une petite bombe. Le conditionnel est de rigueur et cela ne fait qu’évoquer un possible avenir, probablement plus lointain, mais l’ancien barcelonais a reconnu que le Real Madrid ne le laissait pas insensible.

« Le Real est l'un des meilleurs clubs du monde, n'importe quel joueur courtisé par le Real se sentirait attiré par la possibilité de jouer là-bas. J’ai déjà réalisé mon rêve, et tout le monde le sait, mon objectif était de jouer pour Barcelone. Mon rêve a toujours été celui-ci, je l’ai dit depuis tout petit et j’ai réussi à le réaliser. La vie de footballeur est rapide, les choses arrivent lorsqu’on ne s’y attend pas, personne ne peut dire ce qu’il arrivera demain. Aujourd'hui je me sens bien et heureux à Paris, je suis très bien ici. Mais personne ne peut prédire le futur. Je ne veux pas quitter Paris, mais les choses peuvent vite évoluer. D’ici à trois mois, personne ne sait ce qu’il peut arriver. Je ne parle de mon cas, mais il y a des exemples, qui montrent que la vie d’un footballeur va très vite, et où les choses se passent en quelques secondes. Il est évident que le Real Madrid est une grande équipe, l’une des meilleures du monde, pour qui j’ai beaucoup de respect. Mais aujourd’hui, je me vois à Paris », a confié à Globo Esporte un Neymar qui ne se voit donc pas quitter le PSG, mais ne dirait pas non à un transfert au Real Madrid si jamais toutes les planètes devaient s’aligner.