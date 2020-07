PSG : Neymar est « extraordinaire », il pue le football

Dans : PSG.

En recrutant Neymar, le PSG a tapé fort lors du mercato 2017. Et Paris peut désormais compter sur un joueur qui a clairement changé dans le bon sens.

Si le nom de Neymar fait le buzz à chaque mercato, l’attaquant de la Seleçao et du Paris Saint-Germain est rentré tranquillement en France après le confinement et travaille dur pour être au top au moment de la reprise de la compétition. Un an après avoir traîné les pieds pour revenir au PSG, Neymar a adopté une attitude très sérieuse et professionnelle depuis que la saison a été stoppée, confirmant qu’il était déterminé à ne plus perdre de temps dans sa carrière. Interrogé sur le travail de son compatriote, Dante avoue qu’il apprécie énormément Neymar, et que ce dernier a clairement changé de dimension ces derniers mois. De quoi annoncer de belles choses pour le club de la capitale.

Pour le défenseur brésilien de l’OGC Nice, le Paris Saint-Germain, avec ce Neymar 2020, peut réellement rêver plus grand. « On connaît ses qualités. Paris sans Neymar est très fort et peut battre n'importe quelle équipe. Mais avec lui, Paris est encore plus performant. Il a franchi un cap. Avec les blessures à répétition, il a vécu des choses qui ne sont pas faciles, mais il a beaucoup de personnalité et de caractère. Il a su faire son autocritique pour s'améliorer encore et penser collectif. Ça se sent aussi dans ses relations plus fluides avec ses équipiers. On a de lui une image tronquée. Ce garçon est extraordinaire. Il aime profondément le jeu. Sur un terrain, il respire la joie », explique, dans Le Parisien, un Dante qui est fan de Neymar, surtout depuis ce changement d'attitude.