PSG : Neymar est dégoûté, il est arrivé trop tard à Paris !

Dans : PSG.

Déjà en grande forme en 2020, à l’image de son match de ce mercredi soir face à Saint-Etienne, Neymar se montre aussi plus disert face à la presse.

Après avoir évoqué ses ambitions pour l'année qui commence avec un grand média brésilien, Neymar a parlé avec la télévision italienne Sport Mediaset d’un sujet beaucoup plus léger. Il s’agit des joueurs avec qui il aurait aimé jouer dans sa carrière. Cette question lui a été posée par la chaine italienne, et le numéro 10 du PSG a joué le jeu en dévoilant trois noms. Deux joueurs tout d’abord qu’il n’aurait pas pu croiser sur un terrain, puisqu’il s’agit du fantasque goleador brésilien Romario et du meneur de jeu français Zinedine Zidane. Concernant le troisième joueur avec lequel Neymar aurait aimé jouer, cela ne s’est pas joué à grand chose. Il s’agit en effet de Zlatan Ibrahimovic, qui vient de revenir en Europe pour évoluer au Milan AC et y finir probablement sa carrière. Mais avant cela, le Suédois est passé par le Los Angeles Galaxy, Manchester United et surtout le PSG jusqu’en 2016.

Bonjour la guerre des égos

Un an plus tard, Neymar est arrivé en provenance du FC Barcelone, manquant ainsi de très peu l’occasion de jouer avec un attaquant qu’il apprécie visiblement beaucoup. Même si, entre deux caractères très fort et deux égos surdimensionnés, cela aurait pu faire quelques étincelles dans le vestiaire. Dommage aussi pour le PSG, même si le club de la capitale ne se plaindra pas. Après avoir clairement franchi un cap sportif et médiatique avec Zlatan Ibrahimovic, il est entré dans une nouvelle dimension sur le plan commercial lors de la signature de Neymar, et attend désormais que cela se concrétiser sur le plan sportif.