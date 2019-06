PSG : Neymar est cramé, le Real mise tout sur Mbappé !

Dans : PSG, Mercato, Liga, Foot Europeen.

En quête de nouveaux galactiques après une saison 2018-2019 décevante, le Real Madrid a des vues sur le Paris Saint-Germain.

Jusqu’à présent, le Real est le grand animateur de ce mercato estival. En recrutant Hazard, Jovic, Militao, Mendy et Rodrigo pour plus de 300 millions d’euros, la formation de Zinedine Zidane s’est déjà considérablement renforcée en vue de la saison prochaine. Mais l’entraîneur des Merengue n’est pas encore rassasié. La potentielle venue de Paul Pogba (Manchester United) est toujours évoquée. Par contre, le club madrilène a d’ores et déjà lâché l’affaire avec Neymar, alors que le Barça s’est mis en tête de le rapatrier en Liga.

Selon le Mirror, le Real refuse de signer un transfert record avec le Brésilien. Parce que le conseil d'administration de la Maison Blanche estime que le joueur de 27 ans n’est plus aussi bankable qu’auparavant, entre les blessures et les controverses. Madrid préfère donc se tourner vers son coéquipier, Kylian Mbappe. Même si le dossier du Français ne sera pas mis sur la table cet été, sachant qu’il est intransférable, la troupe de ZZ sait que « la signature de Neymar pourrait entraver leurs plans avec Mbappe plus tard ». Ce qui signifie donc que le Real ne mettra plus les pieds à Paris avant 2020. Une bonne nouvelle pour la direction qatarie !