PSG : Neymar esquive son procès, merci l'OM

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Seul buteur du Classique de ce dimanche entre le PSG et l'OM, Neymar Jr connaît un début de semaine chargé. En effet, le Brésilien est à Barcelone pour l'ouverture d'un procès le concernant.

Neymar n'a pas trop eu le temps de profiter de la victoire du PSG dans le Classique face à l'OM que déjà, le Brésilien a dû prendre l'avion direction Barcelone. La star francilienne est concernée par un procès concernant son transfert au FC Barcelone en 2013. Le Tribunal de Barcelone veut faire la lumière concernant des fraudes suspectées sur les montants versés. Car son transfert au FC Barcelone, qui a officiellement coûté 57,1 millions d'euros, aurait été très sous-évalué (25 millions d’euros manquerait à l'addition). Ceci dans le but de verser une grosse indemnité au clan de Neymar sans passer par la société DIS, qui détenait 40 % des droits. La procédure autour de l'arrivée de Neymar au Barça dure maintenant depuis près de 10 ans. Mais ce lundi s'ouvre enfin et pour deux semaines, le procès des personnes concernées.

Neymar peut remercier le Classique contre l'OM

Neymar a donc dû faire le déplacement au tribunal. Mais il n'a pas pris part aux débats. Selon les informations de la COPE, les avocats du Brésilien ont demandé à ce que le footballeur en soit écarté, car Neymar vient tout juste de disputer un match et a donc besoin de repos. C'est son père qui prendra part aux débats. Neymar, lui va revenir à Paris, mais devra néanmoins retourner à Barcelone le 21 et 28 octobre pour être enfin entendu. Il n'aura cette fois-ci pas l'excuse du match joué (du moins pour la première date) car Neymar sera suspendu ce vendredi soir pour le déplacement du PSG à Ajaccio. Les champions de France devront faire sans lui, alors que Neymar est actuellement co-meilleur buteur de Ligue 1 avec le Lillois Jonathan David. De son côté, Neymar va devoir très vite mettre en marge de sa vie ses problèmes judiciaires et extra-sportifs, afin de se concentrer uniquement sur ses objectifs avec le PSG et le Brésil. Dans le procès qui le concerne, le Brésilien risque jusqu'à deux ans de prison et 10 millions d'euros d'amende.