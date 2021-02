PSG : Neymar engueulé par des fans à 3h30 du matin

Dans : PSG.

Faut-il couper le wifi à Neymar passé minuit ? Les supporters parisiens s’inquiètent du rythme de vie de leur star brésilienne.

Actuellement blessé, comme quasiment à chaque fois que les matchs couperets arrivent au coeur de l’hiver, le Brésilien manquera la rencontre de ce mardi soir au Camp Non face au FC Barcelone. Touché lors d’un duel face à Caen la semaine dernière, le meneur de jeu du PSG sera absent plusieurs semaines, et n’est pas certain d’être opérationnel pour la rencontre retour au Parc des Princes, mi-mars. Le staff parisien est donc aux petits soins pour sa star, surtout qu’une blessure aux adducteurs demande beaucoup de repos et d’attention. Mais on ne peut pas dire que Neymar respecte de manière exemplaire le protocole du patient parfait, puisqu’il enchaine les nuits sur les jeux en ligne, et ne s’en cache même plus.

Mal sabem eles 😅🤣 #Sarahjaganhou — Neymar Jr (@neymarjr) February 16, 2021

Alors qu’il pouvait parfois se faire discret sur les réseaux, le numéro 10 du PSG commente même ses exploits ou se marre devant certaines situations via son compte Twitter. Problème, il est 3h30 du matin en France et le Brésilien n’a aucune intention de dire stop, ce qui lui a valu quelques réponses salées de ses suiveurs. « Maintenant, il est temps d’aller te coucher et de te reposer », « va dormir con…, c’est pour ça que tu te blesses H24 », « ça fait deux semaines qu’il se couche à cette heure-là », ont déploré des fans du PSG visiblement déçus que Neymar ne mette pas tout en oeuvre pour se rétablir le plus promptement possible. Pour le moment, sa priorité semble surtout être de se connecter en même temps que ses amis de Rio de Janeiro, pour qui forcément, l’heure est plus raisonnable.