PSG : Neymar élu roi du dribble en Europe

Dans : PSG, Foot Europeen.

Son passage de Paris à Barcelone ne l’a pas changé, Neymar est toujours le joueur provocateur et dribbleur par excellence, comme il l’était à ses débuts à Santos.

Le prodige brésilien apprécie particulièrement de garder le ballon et de passer son adversaire en un contre un, ce qui se fait tout de même de plus en plus rare de nos jours. Et si le fait de conserver le cuir aussi longtemps nuit parfois au jeu collectif, cela n’en demeure pas moins un atout de premier choix pour faire des décalages et se créer des occasions. Et cela, les statistiques le prennent aussi en compte.

Dans la dernière ligne droite des poules de la Ligue des Champions, l’UEFA a comptabilisé les joueurs ayant réussi le plus de dribbles depuis le début de la compétition, et Neymar est très loin devant ses concurrents. Avec 29 dribbles réussis, le Brésilien du PSG devance nettement Brahimi de Porto (21) ou Hazard de Chelsea (18). Le festival offensif du Paris Saint-Germain en Coupe d’Europe n’y est forcément pas étranger, mais Neymar reste le roi du dribble sur le Continent.