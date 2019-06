PSG : Neymar écoeuré par cette « escroquerie », il était prévenu

Dans : PSG, Ligue 1.

Même si les accusations de viol proférées par une jeune brésilienne à l'encontre de Neymar semblent devoir être prises avec de grosses pincettes, du moins si l'on en croit les échanges mis en ligne par la star du Paris Saint-Germain, l'affaire fait mauvais genre pour l'international brésilien en pleine préparation de la Copa America avec la Seleçao. C'est pour cela que le service de presse de Neymar a remis en perspective le déroulement d'une histoire que le joueur veut transformer en tentative d'extorsion de fonds, répétant que c'est un coup tordu qui avait été préparé d'avance.

« Une information a été publiée il y a quelques heures, concernant Neymar Jr, lequel est accusé de viol. La victime présumée a déposé une plainte qui a été largement divulguée dans la presse. Bien que surpris par la nouvelle, Neymar et ses proches étaient au courant des faits. Il a été victime il y a quelques jours d'une tentative d'extorsion pratiquée par un avocat de la ville de São Paulo, qui, selon la version de ce dernier, représentait les intérêts de la victime présumée. Les avocats du joueur ont été immédiatement informés et ont pris toutes les mesures appropriées. Face à cet événement regrettable, illégal et scandaleux, nous rejetons complètement les accusations injustes (...) Toutes les preuves de la tentative d'extorsion de fonds et de l’absence de viol seront soumises aux autorités policières dans les meilleurs délais », a indiqué l'attaché de presse de Neymar Jr.