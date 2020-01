PSG : Neymar doit quitter Paris pour l’Espagne, il applaudit Emery

Dans : PSG.

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, Unai Emery estime que Neymar doit revenir en Espagne. Une déclaration pas si surprenante.

Sans club depuis son licenciement à Arsenal en novembre dernier, Unai Emery est libre de s’exprimer sur tous les sujets. Y compris sur l’avenir de Neymar. Selon l’ancien coach du Paris Saint-Germain, la place du Brésilien est en Liga. « Maintenant que je suis en Espagne, je pense que Neymar doit revenir, confiait l’Espagnol à la Cadena SER. Il doit être plus régulier, il a 27 ans et tout ce qu’il faut pour être le meilleur joueur du monde. Alors je souhaite qu’il revienne en Espagne, car les meilleurs footballeurs doivent être dans les meilleures équipes. Et Neymar est sans aucun doute possible le meilleur joueur que j’ai entraîné. » La déclaration n’a évidemment pas plu aux supporters parisiens. Mais de son côté, Sébastien Tarrago n’y voit aucune mauvaise intention.

« Je ne trouve pas que la déclaration d’Unai Emery au sujet de Neymar soit absolument dingue et orageuse, a commenté le journaliste sur la chaîne L’Equipe. Il y a aussi une part de communication car Unai Emery est Espagnol, c’est bon pour son image de dire que le championnat espagnol est le meilleur. Et puis moi, j’en ai marre de ce milieu où les interviews sont fades, où tout le monde est dans le mensonge permanent en disant des choses gentilles mais malhonnêtes. Si on peut retrouver un tout petit peu de liberté de ton, si on a le droit d’émettre une ou deux critiques sur son ancien club, je dis ouf ! Allons vers la vérité de temps en temps. » Difficile de réclamer de la loyauté à un coach non retenu à la fin de son contrat...