PSG : « Neymar doit revenir », Emery est un traitre !

Ancien entraîneur du Paris Saint-Germain, récemment limogé par Arsenal, Unai Emery estime que Neymar doit quitter le PSG pour revenir en Barcelone. Le Qatar appréciera.

Unai Emery ne laissera pas une grande trace dans l’histoire du PSG, à part la remontada, mais le technicien espagnol s’intéresse toujours à l’actualité du club de la capitale qu’il avait quitté à la fin de la saison 2018 alors qu’il était en fin de contrat. Durant sa dernière saison sur le banc du Paris Saint-Germain, Emery a notamment travaillé avec Neymar et Kylian Mbappé, recrutés au mercato et il connaît donc bien les deux stars parisiennes. Et si le coach espagnol n’a pas trop évoqué Paris pendant qu’il était manager d’Arsenal, il est désormais libre de le faire puisque les Gunners l’ont viré sans ménagement il y a quelques semaines, les résultats d’Unai Emery en Angleterre étant mauvais.

Neymar peut devenir le meilleur joueur du monde

Invité de la Cadena Ser, l’entraîneur de 48 ans a évidemment été interrogé sur le cas Neymar, et Unai Emery a eu des choses à dires. « Neymar est venu au PSG avec l’objectif d’être l’équivalent de Messi à Barcelone. J’étais également favorable à sa venue à Paris, mais maintenant que je suis en Espagne, je pense que Neymar doit revenir. Il doit être plus régulier, il a 27 ans et tout ce qu’il faut pour être le meilleur joueur du monde. Alors je souhaite qu’il revienne en Espagne, car les meilleurs footballeurs doivent être dans les meilleures équipes. Et Neymar est sans aucun doute possible le meilleur joueur que j’ai entraîné », a expliqué Unai Emery, qui milite donc pour le come-back de Neymar au FC Barcelone.