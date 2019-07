PSG : Neymar dévoile son secret, interdit de rigoler

Dans : PSG, Mercato.

Neymar a repris l'entraînement avec le Paris Saint-Germain ce lundi matin, et il tente de redorer son image dans le même temps.

De quoi chauffer Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi, qui ont lancé les hostilités avec un communiqué de presse déplorant l’attitude de leur joueur. En plus de cela, le FC Barcelone a reconnu que le Brésilien avait envie de revenir, et Leonardo a confirmé que Neymar avait émis le souhait de changer d’air. Résultat, en dehors du fait qu’il risque de faire pression pour repartir en Espagne, la superstar estime être en paix avec lui-même en raison de sa volonté permanente d’être transparent et honnête.

« Je ne suis ni un super-héros ni une idole parfaite. J’ai aussi mes mauvais moments, quand je veux rentrer chez moi et me cacher pour rester avec mes amis et ma famille. Je ne suis pas un super-héros qui supporte toute la pression du monde. Je fais un effort parce que je sais ce que je suis devenu, non seulement pour ma famille et mon fils, mais pour la plupart des enfants qui sont ici. Je sais que j’ai une énorme responsabilité et je veux agir de la meilleure façon possible. Toujours être honnête, c’est la chose la plus importante », a confié le numéro 10 du PSG dans le cadre d’un tournoi de football disputé au sein de l’institut à son nom.