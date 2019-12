PSG : Neymar déprimé au point de lâcher 40ME ?

Dans : PSG.

Venu au PSG pour sortir de l'ombre de Lionel Messi, Neymar n'a pas vraiment réussi son pari. Et le Brésilien pourrait finalement partir conscient que son choix est un échec total.

Tandis qu’en France c’est la prolongation de contrat de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain qui suscite l’attention, en Espagne c’est le dossier Neymar qui attire les projecteurs quelques jours après l’apparition de la star brésilienne sur une photo avec Lionel Messi et Luis Suarez. Pour de nombreux médias espagnols, Neymar connaît trop bien la presse et s’il a posé cette photo c’était clairement pour envoyer le message qu’il était toujours aussi proche des deux vrais cadors du FC Barcelone. Pour El Confidencial, l’attaquant du PSG et de la Seleçao a clairement décidé que son avenir s’inscrivait au Barça et ce dernier serait prêt à tout pour repartir de Paris.

Neymar est plus riche mais déprime à Paris

Afin de réussir à convaincre Josep Maria Bartoumeu, Neymar semble même disposé à totalement abandonner les poursuites judiciaires menées contre le FC Barcelone pour récupérer les 40ME d’une clause de prolongation qu’il avait signée un an avant de partir au Paris Saint-Germain. En s’asseyant sur ces 40ME, Neymar veut faciliter une opération estimée à 180ME. Et si le Brésilien fait cet effort, c’est que clairement il estime s’être planté en quittant le géant barcelonais pour le PSG. « Avec Lionel Messi et Luis Suarez il est heureux. S’il joue à Paris c’est par erreur ou en état mal conseillé par un père qui ne savait pas ou ne voulait pas voir que son fils pourrait être un des meilleurs au monde avec Messi et pas sans Messi. Aujourd'hui, Neymar semble dévalué. Il n'apparaît toujours pas sur la liste des candidats au Ballon d'or, il est rejeté par les supporters parisiens, impopulaire en France...mais il a plus d'argent sur son compte en banque que lorsqu'il était au Barça », balance le quotidien espagnol. A Neymar d'enfin savoir ce qu'il veut, ou pas.