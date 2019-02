PSG : Neymar défonce ce cliché qui lui fait du tort

Dans : PSG, Ligue 1.

Interrogé sur le niveau de la Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain, Neymar a livré un sentiment bien clair.

Entre 2013 et 2017, Neymar a joué dans le meilleur championnat au monde, à savoir la Liga, quand il était encore un joueur du FC Barcelone. La star brésilienne sait donc à quoi s'en tenir quand il parle de très haut niveau. Si le curseur de la Ligue 1 n'est bien entendu pas aussi élevé que celui venu d'Espagne, les prestations des différents clubs français en Coupe d'Europe l'attestant, le Ney pense cependant que le championnat de France n'est pas forcément une promenade de santé, notamment pour les joueurs techniques. Une réponse à ceux qui parlent d'un championnat trop facile pour lui, ce qui fausse ses stats...

« Les gens pensent que c'est simple de jouer en France. Mais la force physique des adversaires est très élevée. Et quand tu as deux lignes de quatre avec des gars qui mesurent deux mètres de haut, ce n'est pas facile de trouver les espaces... », a avoué Neymar dans une interview sur la chaîne Youtube Fui Clear. L'attaquant de 27 ans ne peut pas dire le contraire, vu qu'il a subi les deux plus grosses blessures de sa carrière sur le sol tricolore... Comme quoi, ses 48 buts en 53 matchs sous le maillot du PSG ne sont pas arrivés sans sueur, même si cela confirme que, vu de l'extérieur comme de l'intérieur, la Ligue 1 est surtout considérée comme un championnat physique.