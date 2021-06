PSG : Donnarumma arrive, Navas menace de partir

Dans : PSG.

Sur le papier, le recrutement gratuit de Gianluigi Donnarumma représente un énorme coup pour le Paris SG.

Le portier italien est l’un des plus prometteurs de sa génération, il arrive pour zéro euro, et possède à 22 ans déjà une énorme expérience de titulaire dans un grand club européen. Il ne représente pas un pari sur l’avenir, puisque son contrat longue durée lui assure, à court ou moyen terme, de devenir le portier numéro 1 du PSG. C’est le souhait affiché de Leonardo depuis des années, et il va se réaliser très prochainement. Problème, le Paris Saint-Germain possède déjà un gardien d’exception en Keylor Navas, irréprochable depuis son arrivée. Le Costaricien avait été heureux de quitter le Real Madrid, devant la concurrence qu’il estimait injuste avec Thibaut Courtois, le Belge, loin d’être impérial, lui ayant pris sa place de titulaire principalement en raison du montant de son transfert. Le gardien actuel du PSG supportera-t-il l’arrivée d’un tel joueur à son poste ?

Cela risque d’être difficile et la bataille a commencé avec un message lâché sur Instagram qui sème le doute. Au moment où la signature de Donnarumma est considérée comme imminente malgré la tenue de l’Euro, que le fait que l’Italien ne sera pas prêté la saison prochaine a été confirmé, Navas s’est voulu philosophique sur les réseaux sociaux, citant Oscar Wilde. « Offre ton absence à celui qui ne valorise pas ta présence », a ainsi lancé le gardien, qui semble vouloir quitter le PSG si jamais Donnarumma devait poser ses valises à Paris. Pour un gardien tout juste prolongé jusqu’en juin 2024, cela promet en tout cas une situation délicate à gérer, que ce soit pour Leonardo sur le plan du marché des transferts, ou pour Mauricio Pochettino entre deux portiers de premier rang qui ne se contenteront pas du banc de touche.