PSG : Neymar de zéro à meilleur joueur du monde, il ose !

Dans : PSG, Ligue 1, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

La prestation de Neymar mardi dernier avec le PSG face à l'Etoile Rouge de Belgrade a fait taire bien des critiques, puisque la star brésilienne a confirmé qu'il était tout à fait capable d'être à la hauteur lors des gros rendez-vous, ce qui avait déjà été le cas lors du match décisif face à Liverpool. Mais si certains ne veulent pas changer d'avis sur Neymar, ce n'est pas le cas de Frank Leboeuf qui a eu le courage d'admettre qu'il s'était peut-être trompé sur le joueur brésilien du Paris Saint-Germain.

S'exprimant sur RMC, l'ancien champion du monde admet qu'avec un Neymar à ce niveau, le Paris SG peut aller très loin. « J’ai été très critique envers Neymar, mais je suis prêt à changer d’avis s’il fait tous ses matches comme à Belgrade. Je n’ai pas de problème avec ça. Quand on critique quelqu’un c’est qu’on l’aime, personnellement quand je n’en parle pas c’est que je l’ignore et donc que je ne l’aime pas. Neymar a toutes les qualités pour réussir, il faut juste qu’il arrête de faire son cinéma. Quand il joue comme il l’a fait contre l’Etoile Rouge c’est le plus grand joueur du monde ! Il apporte tout ce qu’il faut au PSG pour remporter une Ligue des Champions », a confié Frank Leboeuf, convaincu que la sauce Neymar est en train de prendre au Paris Saint-Germain.