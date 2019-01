PSG : Neymar de retour, le Barça sort sa plus belle langue de bois

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Alors que Neymar ne montre aucun signe de mécontentement au Paris Saint-Germain, la presse espagnole continue de croire à un départ.

Les médias locaux assurent que le meneur de jeu n’est pas épanoui dans la capitale française. A tel point que son père et agent aurait contacté le FC Barcelone pour réclamer son retour l’été prochain. Sans surprise, toutes les parties concernées démentent l’information. Après le clan brésilien, c’est au tour du Barça de balayer ces rumeurs, notamment par l’intermédiaire de son président Josep Maria Bartomeu.

« Nous ne parlons jamais des joueurs des autres équipes, d'autant que nous respectons beaucoup le PSG. Comme nous l'avons déjà dit, nous avons un bel effectif, avec de grands joueurs, nous avons le meilleur joueur au monde avec Lionel Messi. Nous avons donc de belles années de football devant nous », a réagi le patron blaugrana au micro de Sport. Une véritable récitation tant le discours est parfaitement repris par ses employés, à commencer par Josep Vives.

Le Barça ne touchera pas à Neymar

« Nous ne parlons jamais de joueurs ayant un contrat avec d’autres clubs et Neymar est l’un d’entre eux, a répété le porte-parole du Barça. Il a pris une décision légitime de partir, une décision que nous n’avons pas partagée, et il n’y a pas grand-chose à dire. Il a un contrat et beaucoup d’obligations vis-à-vis du PSG, nous pensons aux grands joueurs que nous avons en ce moment. Ce n’est pas correct, mais nous ne parlons pas d’appels ni de conversations privées, nous ne sommes pas inquiets. Neymar est un grand joueur mais il a un contrat avec le PSG et il n’y a rien d’autre à ajouter. » Inutile d’interroger d’autres membres du club…