PSG : Neymar de retour au Barça, le prix évoqué est étonnant

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Neymar sur le départ du Paris Saint-Germain, la rumeur est repartie en pleine trêve internationale cette semaine.

La presse espagnole assure ainsi que le FC Barcelone et le Brésilien se rapprochement timidement depuis quelques temps, et que le vestiaire catalan serait favorable à un tel retour. Le champion d’Espagne, très vexé par la manière dont tout cela s’est passé, n’avait pas eu son mot à dire puisque l’ancien de Santos s’est contenté de lever sa clause libératoire de 220 ME, pour être libre de signer au PSG dans la foulée. Et ce jeudi, le Daily Mirror apporte des précisions de taille, notamment sur le montant de l’éventuel futur transfert du Brésilien.

En effet, cela ne se fait pas en France, Neymar n’a donc pas de clause libératoire, et le club de la capitale peut donc se permettre de refuser tous les montants imaginables s’il entend conserver sa star coûte que coûte. Néanmoins, le journal anglais annonce qu’un accord oral existe entre Nasser Al-Khelaïfi et le numéro 10 du Paris SG, permettant au joueur de quitter Paris si un club venait à mettre ces mêmes 220 ME sur la table. Une opération blanche sur le plan du montant des transferts, et qui satisferait certainement beaucoup plus le FC Barcelone que le PSG. Tout ceci est bien évidemment sans compter le fait que le champion de France n’a jamais ouvert la porte à un départ de sa superstar, avec qui il compte bien faire une grosse saison, et surtout fonctionner sur le long terme.