PSG : Hakimi et Lionel Messi, le divorce est terminé !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

En l'absence de Neymar et Kylian Mbappé, Lionel Messi doit revoir ses choix stratégiques. Et c'est Achraf Hakimi qui semble désormais être le partenaire de choix, alors que le septuple Ballon d'Or oubliait souvent le joueur marocain.

Cela avait été le cas mercredi à Montpellier après la sortie sur blessure de Kylian Mbappé, et cela l’a encore été un peu plus samedi au Parc des Princes, Lionel Messi et Achaf Hakimi ont eu une relation très efficace pour le Paris Saint-Germain. Auteur du but égalisateur face au TFC, la star marocaine du PSG a ensuite délivré la passe décisive qui a permis au champion du monde argentin de donner l’avantage à son équipe. Les deux joueurs se sont chaleureusement félicités, montant là que tout ce qui se disait depuis des mois sur leur relation glaciale était à oublier. La saison passée, à en croire L’Equipe, Achraf Hakimi n’avait pas réellement apprécié le comportement de Leandro Paredes et Angel Di Maria à son encontre, les deux « soldats » de Lionel Messi étant plutôt rigides avec leur coéquipier marocain. Et sur le terrain, certains observateurs faisaient remarquer que la Pulga oubliait souvent Hakimi. Mais tout cela semble à oublier, surtout en l’absence conjuguée de Neymar et Kylian Mbappé.

Messi et Hakimi, la solution miracle pour le PSG

Such a special afternoon ✨⚽️ pic.twitter.com/IbAUJgKA7l — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 4, 2023

Dans les colonnes du Parisien, Eric Rabesandratana avoue que cette association Messi-Hakimi a subitement changé en deux matchs de Ligue 1. « Leur relation n’était pas aussi flagrante que ça. Ils ont passé un an ensemble et Messi avait plutôt tendance à ne pas trop jouer avec lui. Là, sans Mbappé et Neymar, on a vu l’importance de l’utilisation des côtés », confie poliment l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. Membre du collectif Paris-United, Yacine Hamened, qui était samedi au Parc des Princes pour PSG-TFC, fait remarquer que Lionel Messi découvre d’un seul coup que jouer avec Achraf Hakimi peut aider son équipe. « C’est con Hakimi quand il est servi il devient intéressant C’est ouf le football vraiment (...) Peut-être que le fait de n’être jamais servi lui faisait du mal aussi non ? », fait remarquer, sur les réseaux sociaux, ce connaisseur au sujet d'un joueur qui est considéré comme étant le meilleur ami de Kylian Mbappé dans le vestiaire parisien.