PSG : Neymar dans l'ombre de Mbappé, l'ordre est donné

Par Claude Dautel

Après une semaine de tempête, le PSG doit absolument battre l'OM ce dimanche au Parc des Princes pour éviter que tout explose. Pour cela, Christophe Galtier doit compter sur un duo Mbappé-Neymar au top.

Les supporters du Paris Saint-Germain ont vécu comme dans un cauchemar les différentes révélations sur ce qu’il se passe et s’est passé dans les coulisses du club de la capitale. Entre l’annonce en début de semaine du désir très ferme de Kylian Mbappé de partir au plus vite, l’attaquant de 23 ans étant ulcéré des promesses non tenues par Nasser Al-Khelaifi. Avec le sentiment d’avoir été piégé pour finalement refuser l’offre du Real Madrid et prolonger son contrat jusqu’en 2025, le numéro 7 du PSG a laissé fuiter par son clan le fait que cette fois trop c’était trop. Et surtout, il savait probablement que mercredi Mediapart allait sortir des infos sur cette campagne lancée en 2019 par le club de la capitale sur Twitter dans laquelle il n’avait pas été épargné par son propre employeur. Désormais, la situation est forcément tendue, mais pour essayer d’éviter le fiasco total, le Qatar doit vite respecter au moins une promesse, celle de mettre Neymar à son service, faute de l’avoir vendu au mercato.

Neymar n'est plus la star du PSG

Depuis le début de la saison, Christophe Galtier doit cependant constater que Neymar est le joueur le plus efficace du Paris Saint-Germain, même si l’ancien Barcelonais a lui aussi un coup de moins bien depuis deux ou trois matchs. Pourtant, dans un entretien accordé par Jérôme Rothen au site PSGCommunity.com, l’ancien joueur parisien, que l’on sait proche du clan Mbappé et pas vraiment fan de Neymar, conseille à la star brésilienne d’accepter d'être derrière le Français dans la hiérarchie parisienne. « J’espère qu’au bout de six ans, Neymar aime un peu plus le PSG (...) C’est à lui de faire le premier pas et de se remettre en question. C’est le meilleur joueur depuis le début de saison c’est la réalité. Depuis le mois de juillet, il est venu affûté, il n’y a aucun dérapage sur les réseaux sociaux. Son hygiène de vie me paraît top, il déconne beaucoup moins et il ne renvoie pas d’image négative du club. Tous les feux sont au vert pour retrouver une communion et c’est vraiment ce qui manque. Ce n’est plus « LA » star du club, aujourd’hui c’est Kylian Mbappé (…) Concernant Kylian Mbappé, si quelqu’un me dit « les louanges le concernant ne sont pas normales » tu as vu la saison qu’il a effectuée ? Après il y a une réalité, il est vrai que j’ai plus accès avec Kylian pour échanger qu’avec Neymar ou son entourage, mais c’est le côté français. Je suis français, il est français donc il y a une connexion qui est là. Quand tu connais plus la personne, par moment ça me fait mal d’entendre certaines critiques sur Kylian, car je sais qu’il n’est pas comme et c’est pour cela que je le défends », explique celui qui est également le consultant de RMC.

Cette déclaration de Jérôme Rothen n'a pas réellement convaincu les supporters du Paris Saint-Germain, lesquels l'ont fait savoir via les réseaux sociaux.« Mdr tout le monde sait que c'est le porte-parole de Mbappé, il passe son temps à cracher sur Ney et Leo à la moindre occasion », « Rothen s'est devenu un Riolo de Wish. Il défendra Mbappé jusqu'au bout, car il lui avait accordé une interview. Il doit faire de l'audience donc fracasse son équipe de cœur à chaque sortie médiatique », « oui c'est un anti-Ney, anti PSG, qui a failli faire couler le club et a demandé une prime de maintien. Comment un média pro paris peut encore lui donner du crédit ou de l'importance ??? », les commentaires publiables ne sont guère glorieux à l'encontre de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé motivé à bloc pour PSG-OM

En attendant, Kylian Mbappé a rassuré un peu les supporters du PSG en affichant samedi la couleur à quelques heures du choc contre l'Olympique de Marseille au Parc des Princes. « Tous ensemble, prêt pour demain. ICI C’EST PARIS » a lancé l'attaquant des champions de France, histoire de montrer qu'il n'était pas du tout fâché avec le leader de Ligue 1 et qu'il se faisait fort de défendre à bloc les chances du Paris Saint-Germain dans cette rencontre qui sent forcément la poudre, au moins du côté de la capitale. Et si Mbappé, Neymar et Messi réussissent à retrouver les bons réglages, l'OM pourrait tout de même souffrir.