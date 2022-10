Mbappé et le PSG, Kylian frappe fort sur Instagram !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Depuis quelques jours, il se dit que Kylian Mbappé est déterminé à quitter le Paris Saint-Germain, et cela le plus rapidement possible. Via les réseaux sociaux, le numéro 7 du PSG a renversé la table.

Depuis lundi soir, et les révélations de Daniel Riolo sur un possible coup de colère de Kylian Mbappé, lequel serait prêt à claquer la porte du PSG dès le mercato de janvier, tout s’est enchaîné. Marca, L’Equipe, RMC…les médias ont tous confirmé la colère de l’attaquant français, furieux des choix sportifs faits par le Qatar, et qui s’est senti arnaqué par rapport aux promesses faites par Nasser Al-Khelaifi avant qu’il prolonge son contrat jusqu’en 2025 avec les champions de France. Tout cela intervenait avant les révélations sur la fameuse « armée numérique » mise en place par les dirigeants du Paris Saint-Germain et dont BFM annonce ce samedi qu’il s’agissait plutôt d’un petit nombre de personnes, loin de pouvoir inonder les réseaux sociaux. Résultat, face à cela, la rupture serait totale et définitive entre le clan Mbappé et le PSG, au point même que le joueur pourrait partir en déchirant son contrat suite à deux messages caustiques postés à sa destination via Twitter. Mais l’attaquant parisien a changé la donne à 24 heures du match PSG-OM

Mbappé et le PSG, le divorce n'est pas acté

Voilà ça c’est de la story qu’on aime @KMbappe. ❤️💙 pic.twitter.com/qJXHhYaRPw — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) October 15, 2022

Totalement muet depuis ces derniers jours, Kylian Mbappé a visiblement décidé d’envoyer un message aux supporters du Paris Saint-Germain à la veille du rendez-vous face à l’Olympique de Marseille au Parc des Princes. Via Instagram, dans une story, le numéro 7 du PSG, n’a pas du tout donné l’impression de vouloir partir d’urgence de Paris. Avec deux photos où il affiche un large sourire à l’entraînement au Camp des Loges, Kylian Mbappé adresse cet appel : « Tous ensemble, prêt pour demain. ICI C’EST PARIS ». Et visiblement, ce message a été bien reçu au sein de la communauté des supporters parisiens, lesquels sont persuadés que ce qui a été dit cette semaine a probablement été exagéré et ne reflète pas du tout les intentions de Kylian Mbappé concernant le PSG.

On ne sait pas réellement où en sont les relations entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé, mais ce qui est certain c'est que dimanche soir, à l'heure du coup d'envoi du match contre l'Olympique de Marseille, l'attaquant du PSG et de l'équipe de France sera motivé à bloc pour permettre à Paris de gagner cette rencontre ultra-importante pour le club de la capitale. De quoi rassurer les supporters, qui mardi dernier, et alors que les rumeurs circulaient déjà, avaient chaudement salué l'annonce du nom de Mbappé lors de la composition des équipes. On est bien loin des insultes et des huées qui étaient tombées sur Neymar en 2019 lorsque la star brésilienne avait tenté de repartir au FC Barcelone.