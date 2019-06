PSG : Neymar craint pour son image, Dani Alves lance un appel

Dans : PSG, Foot Mondial.

Accusé de viol par une Brésilienne, Neymar se montre discret dans les médias.

A peine quelques heures après la révélation de cette affaire, le numéro 10 du Paris Saint-Germain s’est défendu dans une vidéo. Avant de laisser son père prendre le relais avec la presse. Du coup, on ignore comment l’international brésilien vit ce scandale. La question a été posée à son coéquipier Daniel Alves qui a donné des nouvelles de Neymar. Et qui en a profité pour lancer un appel aux détracteurs de son ami.

« Ney est calme et inquiet à la fois, a témoigné le nouveau capitaine de la Seleção. Il ressent tout notre soutien. Nous connaissons son caractère, d’où il vient. Ney est calme parce qu'il connaît la vérité mais il est préoccupé par toute cette exposition. Cette situation n’est favorable à personne. C’est un être humain, et comme chaque être humain il a des sentiments. Surmonter ce genre de situation n’est facile pour personne, il est exposé, les gens devraient faire un peu plus attention. Nous devons vivre en paix. » Privé de Copa América au Brésil pour cause de blessure, Neymar traverse un moment difficile.