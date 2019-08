PSG : Neymar contre 80ME et Dybala, la Juventus attaque !

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

C'est l'une des rares certitudes de la fin du mercato au Paris Saint-Germain, Leonardo apprécie énormément Paulo Dybala et le directeur sportif brésilien du PSG fera tout ce qu'il peut pour faire venir l'attaquant argentin de la Juventus si Neymar finissait par partir. Et c'est dans cette ambiance digne de Wall Street que la presse brésilienne affirme que la Juventus vient subitement d'entrer dans la course à Neymar. La Vieille Dame aurait proposé au Paris SG de lui transférer gratuitement Paulo Dybala, dont la valeur est estimée à 80ME, et d'ajouter la même somme en cash, soit une opération valorisé en tout à 160ME en échange de Neymar.

De l'autre côté des Alpes, cette rumeur fait évidemment du bruit ce mardi, même si les médias italiens n'y croient pas trop et pour une cause qui semble logique. En effet, Neymar réclame 37ME de salaire, soit 6ME de plus que Cristiano Ronaldo. Voir le Brésilien débarquer à la Juventus en obtenant un revenu supérieur au sien serait intolérable pour CR7 dont on sait depuis longtemps qu'il est très sensible à ce genre de chose. On se souvient que le Real Madrid avait caché le vrai coût du transfert de Gareth Bale afin que Cristiano Ronaldo ne soit pas aussitôt informé que le Gallois valait plus que lui. Alors voir les deux stars mondiales du foot que sont CR7 et Neymar sous le maillot de la Juventus, ce n'est pas gagné.