PSG : Neymar chouchouté au Brésil, ils font disparaitre les caméras

Dans : PSG, Ligue 1.

Complètement hors du coup sportivement puisqu’il n’a plus joué un match de football depuis trois mois, Neymar a néanmoins été retenu pour les deux matchs de rentrée de la Seleçao.

Un choix pas vraiment justifié, mais qui permet au numéro 10 du PSG de souffler au pays afin de digérer la déception de son non-transfert au FC Barcelone. Et surtout d’éloigner le joueur de Paris, où il n’est plus vraiment en odeur de sainteté au niveau de l’équipe dirigeante, et surtout des supporters. Mais il va bien falloir calmer tout cela pour vivre une saison la plus sereine possible, avec des objectifs sportifs à atteindre, et donc la même équipe possible à aligner. Pour calmer le jeu, Neymar doit absolument prendre la parole, sans quoi il risque de se heurter à la colère du public parisien.

Pour le moment, ce n’est pas d’actualité puisque le Brésilien est mis à l’abri par ses dirigeants. En effet, après les premiers entrainements, Neymar a soigneusement évité les zones mixtes, et les responsables médiatiques de la sélection choisissent de mettre en avant d’autres joueurs pour toutes les opérations où un micro pourrait être tendu. Il devrait en être de même à l’occasion des prochains matchs, même si le joueur du Paris Saint-Germain, peut aussi orchestrer une prise de parole auprès de médias brésiliens amis. Mais médiatiquement, il n’ignore pas qu’une sortie dans la presse française ou via un communiqué du club serait mieux vue afin de faire un premier pas vers une réconciliation qui sera capitale pour la saison du club francilien.