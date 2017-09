PSG : Neymar, Cavani... Unai Emery dézingué au Brésil !

Dans : PSG, Ligue 1.

Depuis le match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais dimanche soir en championnat (2-0), les embrouilles entre Neymar et Edinson Cavani sont sur toutes les lèvres. Qui est fautif ? Chacun à son avis bien tranché sur la question. Interrogé par le média brésilien Sport TV, Muricy Ramalho, ancien entraîneur de Neymar à Santos, a incendié publiquement Unai Emery.

« Cette équipe et cet entraîneur sont extrêmement désorganisés ! Ce qui s’est passé, c’est de la faute d’Unai Emery. Je défends toujours les entraîneurs, mais là Emery est coupable. Il n’a aucune initiative. Il est désorganisé. Qu’il retourne au FC Séville ! » s’est emporté l’ancien coach de la star brésilienne du PSG. Par ailleurs, UOL Esporte rapporte que le clan Neymar a très mal pris le fait que l’entraîneur basque donne la priorité à l’Uruguayen pour les penalties. Le climat est tendu, volcanique même. Et évidemment au Brésil, on a choisi son camp…