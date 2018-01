PSG : Neymar, Cavani... Paris vit aussi une crise avant le Real

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’approche des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid est en grande difficulté. Mais de son côté, le Paris Saint-Germain n’est pas non plus au mieux. Sportivement, le club de la capitale n’a pas à s’inquiéter malgré la défaite à Lyon (2-1) dimanche.

Les problèmes se situent effectivement en dehors du terrain. Tout a commencé début janvier, plus précisément à la reprise manquée par Edinson Cavani et Javier Pastore. De quoi provoquer des tensions dans le groupe, avec la réaction de Neymar qui n’a pas apprécié ce manque de professionnalisme, et à cause des déclarations de Thiago Silva sur les envies de départ de l’Argentin.

Une situation si tendue que le capitaine a refusé de sermonner les retardataires alors que le directeur sportif Antero Henrique le lui avait demandé, raconte le média Le Parisien. Ensuite, le PSG a eu droit à une nouvelle polémique autour de Neymar, sifflé au Parc à cause du penalty qu’il n’a pas offert à Cavani, qui pouvait devenir le meilleur buteur de l’histoire du club face à Dijon (8-0) la semaine dernière.

Lucas a mal choisi son moment

Là encore, la direction s’est inquiétée pour le Brésilien, sachant que ce dernier ne dément pas les rumeurs qui l’envoient au Real Madrid. Et comme si cela ne suffisait pas, Lucas, poussé vers la sortie, est venu en rajouter une couche en se plaignant des dirigeants dans L’Equipe. Ces mêmes décideurs qui ont bien du mal à expliquer l’absence de Neymar lors des deux dernières rencontres. Autant dire que Paris devra calmer le jeu avant son rendez-vous à Santiago Bernabeu le 14 février.