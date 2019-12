PSG : Neymar capitaine de Paris, il ne dit pas non !

Dans : PSG.

Longtemps capitaine de la sélection brésilienne, Neymar est loin d’avoir le même statut au Paris Saint-Germain, après les nombreux feuilletons le concernant au mercato.

Cependant, les relations semblent s’être considérablement améliorées entre le n°10 du PSG et le club de la capitale française ces dernières semaines. La preuve, son attitude a évolué à tel point que face à Galatasaray puis contre Saint-Etienne, le Brésilien a été irréprochable, réalisant notamment les efforts défensifs nécessaires malgré une victoire certaine face à un adversaire à dix à Geoffroy-Guichard. Le nouveau Neymar est enfin là. Et s’il continuait sur cette lancée, pourrait-il un jour prétendre au brassard de capitaine du PSG ? Interrogé à ce sujet par France Football, Neymar n’a pas fermé la porte, indiquant que cela serait un honneur.

« Être capitaine, c’est quelque chose de particulier. Tu peux être un capitaine sans avoir le brassard autour du bras. Mais évidemment que ce serait un honneur. Après, je n’y pense pas. Je suis capitaine de la Seleçao. Mais déjà, le seul fait de jouer me rend heureux. Ce n’est pas une histoire d’être le capitaine ou pas. Ça ne change pas mon jeu. Au Brésil, tu joues pour tout un peuple, et ça procure un petit truc en plus. Ce que je veux avant tout, c’est jouer. Être sur le terrain. La pression, c’est autre chose (…) Je parle assez peu pendant un match, au contraire de Thiago Silva qui est un monstre sur le terrain, un véritable animal. Lui parle avec tout le monde. Il joue bien. C’est un vrai capitaine. Moi, je m’exprime davantage balle aux pieds » a indiqué Neymar, pour qui Thiago Silva est clairement le capitaine incontesté du PSG.