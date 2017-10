PSG : Neymar c'est Platini ! Giresse s'enflamme

Dans : PSG, Ligue 1.

Face à Bordeaux, on a probablement vu le meilleur match offensif du trio Neymar-Cavani-Mbappé avec le PSG. Et au sein de ce trio, le Brésilien a été brillantissime avec des gestes de grande classe et un exceptionnel but sur coup-franc. Pour Alain Giresse, dont le coeur battait samedi pour les Girondins, Neymar est d'une autre planète et l'ancien international tricolore voit du Michel Platini dans la nouvelle star du Paris Saint-Germain.

« Ce qui est impressionnant avec ce coup franc, c’est qu’au départ on a l’impression que Costil peut le prendre. Et tout d’un coup, il voit la trajectoire du ballon qui le fuit et cela va dans la lucarne. Si Costil a amorcé un mouvement dans la bonne direction, c’est qu’il avait lu la trajectoire du ballon, sauf qu’à l’arrivée la frappe est tellement travaillée qu’il ne peut rien faire. Cela me rappelle Michel Platini, entre autres, lui aussi savait bien le faire alors que Messi tire davantage en force. Là le ballon est tellement travaillé, il va tellement vite qu’un gardien ne peut rien faire, explique, dans L’Equipe, Alain Giresse, qui rigole de la fameuse polémique sur le penalty. Ce sont des conneries. Quand vous avez des joueurs de très haut niveau, vous ne pouvez pas leur imposer des règles et leur dire : « toi tu es n°1 et toi N°2 ». En équipe de France, je n’ai jamais entendu dire : « C’est Michel Platini qui tire tous les penalties ». Les choses se font naturellement. »