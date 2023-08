PSG ‍: Neymar blessé aux adducteurs, alerte à Paris

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Il se passe toujours quelque chose au PSG. Quand ce n'est pas le mercato, c'est l'infirmerie qui se remplit avec Neymar blessé, et Marco Verratti absent de l'entrainement ce mardi.

Mis au repos forcé pendant la préparation du PSG y compris la tournée en Asie, Neymar a finalement joué 90 minutes lors du dernier match en Corée du Sud. A la clé, une forme bluffante avec deux buts et une passe décisive sans avoir perdu son football. Mais il n’y a jamais de répit en ce qui concerne le numéro 10 du Paris SG, qui à peine revenu en France, fait l’objet de rumeurs pour un départ. Cette fois-ci, contrairement à l’été dernier, ce serait lui qui aurait émis le désir de quitter le club francilien. Et Nasser Al-Khelaïfi n’aurait pas apposé son véto, dressant les contours d’un éventuel départ, y compris sous la forme d’un prêt.

Neymar touché aux adducteurs

Mais avant de faire la lumière sur cette histoire dans les prochains jours, avec un mercato qui se termine dans trois semaines, le PSG appréciait tout de même de pouvoir compter sur Neymar, surtout s’il revenait à un niveau international. En tout cas, Paris n’avait clairement pas mis son Brésilien dans le loft et il était attendu ce lundi à la reprise de l’entrainement. Mais selon RMC, lors de cette séance de reprise, l’ancien du FC Barcelone s’est tout simplement blessé à l’adducteur. Au point d’être à l’infirmerie ce mardi, et de ne pas participer du tout à la séance. Reprise trop rapide, rechute d’une autre blessure ou manque de chance, toujours est-il que Neymar est forcément à ranger dans la case des incertains pour le match qui arrivera samedi contre Lorient.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Même si aucune information n’a été donnée, la blessure de Neymar rappelle forcément à tous les suiveurs du PSG que le Brésilien est fragile et a disputé moins de 50 % des matchs de son club depuis sa signature en 2017. Il reste à savoir si le « Ney » restera donc à Paris cette saison, mais aussi dans quel état il sera alors que Messi n’est plus là, et que Mbappé est plus que jamais sur le départ.

Autre information donnée par la radio sportive, l’absence également de Marco Verratti à la séance d’entrainement de mardi. Sans explication pour le coup. L’Italien, parfois annoncé en Arabie saoudite, a-t-il à nouveau un pépin physique puisque lui aussi les collectionne, ou bien fait-il l’objet d’un accord proche pour un transfert alors qu’une deuxième offre à près de 50 millions d’euros aurait été effectuée par Al-Hilal ?