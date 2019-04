PSG : Neymar Ballon d’Or à tout prix, son père casse le mythe

Dans : PSG, Ligue 1.

En quittant le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain, Neymar avait surpris pas mal de monde en 2017. D’où l’apparition de certaines rumeurs tenaces.

Pour expliquer ce choix inattendu, beaucoup ont pensé que le Brésilien, au-delà du contrat alléchant proposé par les Qataris, souhaitait quitter l’ombre de Lionel Messi afin de multiplier ses chances de remporter le Ballon d’Or. Une récompense toujours inaccessible en raison des échecs du PSG en Ligue des Champions. Aucun problème selon Neymar Senior, qui assure que son fils pense avant tout à la réussite de son équipe.

« Ce n’est pas notre objectif principal, a confié le père du milieu offensif à RMC Sport. Même si on dit que c’est son objectif principal, non. Il n’y a pas de conquête individuelle sans conquête collective. Il faut que l’équipe soit gagnante. Aucun joueur n’a remporté le Ballon d’Or sans que son équipe ait gagné. Si Neymar veut atteindre cet objectif, alors il faut penser collectivement. Et l’objectif du PSG est de remporter la Ligue des Champions. Et là, éventuellement les chances qu’il le remporte, mais aussi ses coéquipiers, seront grandes. » Car à Paris, Kylian Mbappé représente un autre obstacle pour Neymar sur la route du Ballon d’Or.