PSG : Neymar aurait-il sa place au Barça ? Iniesta n’en est pas si sûr

Dans : PSG.

Après le feuilleton du mercato estival, Neymar pourrait être de nouveau convoité par le FC Barcelone l’été prochain. Reste à savoir si le Brésilien parviendrait à récupérer son statut en Catalogne.

L’absence de Neymar parmi les 30 nommés pour le Ballon d’Or 2019 en dit long sur sa trajectoire. Depuis sa signature au Paris Saint-Germain en 2017, l’attaquant brésilien a vu sa progression ralentir, principalement en raison de ses deux blessures au pied. En tout cas, le joueur le plus cher de l’histoire ne fait plus partie des tout meilleurs, lui que l’on présentait comme le futur numéro 1 après l’ère dominée par Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Le doute d’Iniesta

C’est pourquoi Andrés Iniesta s’interroge sur l’intérêt persistant du Barça, dont le secteur offensif ne manque pas de solutions. « Je ne sais pas exactement comment se sont passées les négociations, ni ce qu'il se passera. Si Neymar arrive à l'avenir, c'est certain qu'il sera un élément important. La seule chose que je ne sais pas, c'est comment pourrait-il trouver sa place au milieu de tant de grands joueurs », a souligné l’ancien capitaine blaugrana dans un entretien accordé à Marca.

Il est vrai qu’aux côtés des intouchables Lionel Messi et Luis Suarez, les Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé semblent à la lutte. Sachant que le jeune Ansu Fati a aussi son mot à dire et que Philippe Coutinho est seulement prêté avec option d’achat au Bayern Munich. Mais nul doute que l’idée de reformer la célèbre « MSN » serait tentante pour tout entraîneur…