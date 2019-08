PSG : Neymar aurait dit oui au Real Madrid et à Zidane !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Leonardo a mis le feu en Espagne en déclarant samedi après-midi que le Paris Saint-Germain menait désormais des discussions sur le dossier Neymar, le directeur sportif du PSG ouvrant la porte à un départ de la star brésilienne d'ici la fin du mercato. Et aussitôt cela s'est emballé à Barcelone et à Madrid, l'avenir de Neymar semblant s'inscrire soit au FC Barcelone, soit au Real Madrid, la Juventus ne semblant pas vraiment dans la course. Journaliste de la Sexta, José Luis Sanchez a indiqué que si le Real Madrid n'a pas fait d'offre officielle au Paris SG pour Neymar, ce dernier est prêt désormais à signer chez les Merengue sans aucun état d'âme.

Florentino Perez et Zinedine Zidane auraient même l'intention de finaliser très rapidement, et même dans les prochains jours, la signature de Neymar. Pour cela, le Real Madrid va adresser une offre à Nasser Al-Khelaifi et Leonardo, le journaliste n'ayant toutefois aucun détail sur la proposition madrilène susceptible de convaincre le Paris Saint-Germain de dire oui. Si la Sexta est confiante pour la venue de Neymar chez les Merengue, nul doute que les médias catalans répondront à cela avec une version plus positive pour le Barça. Et si finalement la mise aux enchères de Neymar était un projet sérieux ?