PSG : Neymar au Real Madrid, la dernière folie de Paris

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Vexé par le PSG, qui a tenté de le vendre lors du mercato estival, Neymar espère quitter le club et a offert ses services au Real Madrid.

Auteur d’un début de saison stratosphérique avec le Paris Saint-Germain, Neymar n’en reste pas moins désabusé par l’attitude des dirigeants parisiens à son encontre lors du mercato estival. Selon les informations du média espagnol El Nacional, l’international brésilien a été heurté par le souhait du Paris SG de le vendre l’été dernier. Dès leur arrivée, Christophe Galtier et Luis Campos ont fait du départ de Neymar une priorité. Malgré des intérêts en Premier League et ailleurs, l’ancienne star du FC Barcelone n’a pas trouvé de porte de sortie et par conséquent, est resté au PSG. Cela étant, il apparaît clair à ce jour que le divorce est consommé entre le champion de France et Neymar, d’autant plus que le Brésilien ne s’entend plus avec Kylian Mbappé, tête de proue du projet parisien.

Neymar très vexé par le PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

C’est ainsi que selon El Nacional, Neymar est actuellement concentré à 100 % sur la Coupe du monde avec le Brésil. Une fois cette étape franchie, avec un sacre mondial au bout il l’espère, Neymar se penchera sur son potentiel départ du Paris SG. Et selon les informations du média espagnol, l’entourage de l’attaquant brésilien a déjà proposé les services du joueur aux plus gros clubs européens. Parmi eux, le Real Madrid, ennemi juré du FC Barcelone… ancien club de Neymar. Le média croit savoir que le n°10 du Paris SG a proposé ses services au Real Madrid et que l’intérêt est réciproque car Florentino Pérez verrait d’un très bon œil la venue d’une star bénéficiant de la notoriété de Neymar. L’âge du joueur et son récent historique de blessure ne plaident toutefois pas en sa faveur. De plus, Neymar ne fait pas l’unanimité à ce jour au sein du Real Madrid.

Neymar trop cher pour le Real ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

En effet, Carlo Ancelotti ne serait pas emballé par l’idée de recruter Neymar au sein d’un effectif où Vinicius Junior et Rodrygo se sont imposés au fil du temps comme de réels titulaires. Dès lors, alors que Karim Benzema est toujours indiscutable, un transfert de Neymar fragiliserait les équilibres du vestiaire. Au-delà de l’aspect sportif, il n’est pas non plus certain que le Real Madrid soit en mesure de recruter Neymar sur le plan financier. D’un point de vue de l’indemnité de transfert, il n’y aura pas d’obstacle majeur car le PSG ne réclamerait que 50 millions d’euros. En revanche, le problème concerne le salaire de Neymar, qui perçoit plus de 30 millions d’euros par an au PSG. Des émoluments que le Real Madrid aura bien du mal à sortir pour un attaquant de 30 ans. Il sera donc difficile pour Neymar de rejoindre la capitale espagnole, à moins qu’il ne fasse une croix sur une partie de son salaire pour quitter le PSG… ce qui reste encore à prouver.