PSG : Neymar au Real Madrid, devinez qui refuse !

Depuis le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin pour 115 ME l’été dernier, il n’est pas rare que les noms de Neymar et de Kylian Mbappé soient associés au Real Madrid. Il faut dire que malgré la grosse somme d’argent récupérée grâce au départ du Portugais, les Merengue n’ont pas vraiment cassé leur tirelire pour le remplacer. Cela pourrait être fait l’été prochain, et la cible prioritaire de Florentino Pérez se nommerait toujours… Neymar, selon les informations obtenues par Duncan Castles, journaliste au Daily Record.

Néanmoins, cette opération pourrait bien être compromise par Sergio Ramos, dont l’influence au sein du Real Madrid n’est plus à prouver. Car à en croire le site Sport Skeeda, le capitaine madrilène n’est absolument pas fan du Brésilien, ancien de la maison barcelonnaise. Et pour preuve, Sergio Ramos privilégierait l’arrivée d’Eden Hazard et de Harry Kane au Real Madrid, lesquels ont également été associés au champion d’Europe en titre ces derniers mois. Reste maintenant à voir quelles seront les décisions prises par Santiago Solari et Florentino Pérez l’été prochain. Une chose est sûre : le mercato sera mouvementé et le Real Madrid devrait (encore) être associé au Paris Saint-Germain.