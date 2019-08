PSG : Neymar au Real, Al-Khelaïfi reçoit une incroyable garantie

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Choix numéro 1 de Neymar, le FC Barcelone ne parvient pas à trouver un accord avec le Paris Saint-Germain pour récupérer son ancien ailier.

Les solutions envisagées par les dirigeants catalans ne conviennent clairement pas aux Parisiens, qui selon les désirs de l’Emir du Qatar, veulent surtout une grosse somme en cash. Pas de prêt payant avec option, pas d’échange de joueurs, pas de montant ridicule, le dossier semble dans une impasse à deux semaines de la fin du marché des transferts. Néanmoins, le champion d’Espagne travaille toujours au bouclage de ce deal, et la dernière proposition en date, qui se monterait à 170 ME par le biais d’un prêt payant et d’une grosse option d’achat obligatoire, démontre que le Barça se décarcasse pour trouver une solution.

Et le Real Madrid dans tout cela ? Il aurait le beau rôle avec des relations cordiales avec le PSG, de l’argent en banque, mais pas forcément une grosse nécessité de faire venir Neymar, qui représente un rêve plus pour le président Pérez, que pour l’entraineur Zinedine Zidane. C’est pourquoi la Maison Blanche s’est octroyée le droit de faire passer un message clair à Nasser Al-Khelaïfi, annonce El Chiringuito TV. Si jamais le dirigeant qatari venait à considérer sérieusement d’accepter une offre de la part du FC Barcelone, le Real Madrid s’engagerait à la « matcher », c’est à dire à effectuer une proposition similaire, afin de récupérer Neymar à la place du Barça. De quoi provoquer un sacré bazar, sachant que le joueur brésilien a bien plus envie de revenir en Catalogne, que d’aller dans la capitale espagnole…