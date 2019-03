PSG : Neymar au Brésil pour se soigner ? Il est à Madrid pour un contrat !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

En ce début de semaine, le journal L’Equipe affirmait que Neymar s’était envolé pour le Brésil.

A en croire le quotidien, le n°10 du Paris Saint-Germain devait se rendre dans son pays pour poursuivre sa rééducation et suivre des soins. Visiblement, cela peut attendre puisque ce mardi, le journal AS nous apprend que le Brésilien a bien pris l’avion… mais en direction de Madrid, où il a atterri la nuit dernière. Que les supporters du PSG se rassurent : à priori, cela n’a rien à voir avec le mercato…

Effectivement, Neymar serait à Madrid pour tourner un sport publicitaire, et son départ de la capitale espagnole est même prévu ce mardi après-midi. Reste que les médias espagnols se sont excités sur cette information, et que cette dernière a fait grand bruit au-delà des Pyrénées. Il faut dire que depuis le retour de Zinedine Zidane chez le champion d’Europe en titre, les noms de Neymar et de Kylian Mbappé reviennent avec insistance, Florentino Pérez ayant promis un mercato de feu à son nouveau coach cet été.