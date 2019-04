PSG : Buffon, Areola... Il faut stopper le désastre à Paris

Dans : PSG, Ligue 1.

Cette saison, Thomas Tuchel n’a jamais réellement fait un choix entre Alphonse Areola et Gianluigi Buffon. La preuve, nous voilà début avril et il est tout simplement impossible de dire qui du Français ou de l’Italien est le n°1 du PSG. Une situation tout simplement intenable sur une durée plus longue pour Habib Beye, qui a expliqué sur l’antenne de Canal Plus que le PSG allait devoir faire un choix lors du prochain mercato : faire de Buffon un n°2 derrière Areola… ou vendre le champion du monde français. Sacré dilemme…

« On a dit que Buffon était là pour apporter de la sérénité. Je suis désolé mais il s’est manqué sur un match très important de Ligue des Champions et il a plongé le PSG dans un marasme sur ce match-là. On avait questionné le recrutement de Buffon car il n’avait pas été bon avec la Juventus la saison dernière, et là il arrive au Paris Saint-Germain et il fait une erreur majeure. Soit on donne les clés à Areola, on lui confie les grands matchs et Buffon devient le numéro 2 pour encadrer Areola vers son cheminement vers le très haut niveau. Soit on se sépare d’Areola et on va chercher une star du plus haut niveau très cher. Mais il faut arrêter d’essayer de trouver le juste milieu entre les deux, il n’y en a pas » a confié l’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille, étonné de cette gestion des gardiens qui frôle le catastrophique à Paris.