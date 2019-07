PSG : Neymar au Barça, Mbappé sert à régler des comptes !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Du côté du FC Barcelone, le possible retour de Neymar lors de ce mercato ne fait pas que des heureux, mais il est vrai que même la signature d'Antoine Griezmann suscite des critiques au sein d'un club où la gestion de Josep Bartomeu ne fait pas l'unanimité. Ce lundi, dans les colonnes du quotidien sportif catalan Sport, José-Maria Casanovas, éditorialiste pour le média proche du Barça, profite des rumeurs sur le come-back de Neymar, dont il ne veut pas, pour rappeler que certains devraient baisser d'un ton lorsqu'ils exigent la signature de la star brésilienne du PSG.

« Ces dernières années, le Barça a acheté les joueurs les plus chers du marché, Coutinho et Dembélé, avec des résultats qui ne justifient pas cet investissement élevé. Il est inquiétant que les dirigeants suivent une politique de recrutement qui met l’économie du club en péril. L'Atlético Madrid exige le paiement cash des 120ME de la clause d’Antoine Griezmann et cela complique une signature qui semblait acquise. L'affaire Neymar est encore plus grave, il a planté le Barca il y a deux ans et il a intenté un procès au Barça. Maintenant, pour la dignité, nous ne devrions nous pas plier à ses intérêts (...) Est-il possible de savoir s'il existe un rapport au sein du secrétariat technique qui soutient la signature de Neymar avec de vrais arguments techniques ? Si oui qui a signé ce rapport ? Les mêmes qui ont recommandé la signature de Coutinho ? Ceux qui ont préféré Dembélé avant Mbappé ? Echanger Neymar pour Coutinho et Dembélé équivaudrait à reconnaître qu’ils ont commis une erreur en dépensant les 222MEs qui sont arrivés, il ya deux ans, de Paris », explique le journaliste de Sport, sans pitié avec les responsables de son club préféré. Et si finalement le dossier Neymar se retournait contre le FC Barcelone et pas contre le PSG ?