PSG : Neymar au Barça, l'Emir du Qatar ne rigole plus

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Les annonces médiatiques se multiplient, mais concrètement, le Paris Saint-Germain a fait savoir qu’il n’avait reçu aucune offre réelle pour le transfert de Neymar.

Premier choix du Brésilien, le FC Barcelone n’a pas les moyens d’effectuer une proposition capable de faire réfléchir le PSG. Résultat, si des contacts permettent de tâter le terrain, le club catalan n’entend pas se mettre dans le rouge ou être accusé de ne pas prendre au sérieux la volonté de revenir de son ancienne star. Mais ce statut quo perturbe tout le monde. Le Paris SG bien sûr qui ne sait pas si Neymar sera bien là cette saison, le joueur qui s’impatiente et veut partir, et son entourage qui s’agace devant l’immobilisme du champion d’Espagne.

Et il n’est pas le seul. Selon Cnews, l’Emir du Qatar a décidé de prendre les choses en mains et a prévenu que le FC Barcelone avait jusqu’au 31 juillet pour se positionner avec une offre afin de racheter Neymar. Si rien ne se passe avant la fin du mois, le PSG considèrera Neymar comme son joueur pour cette saison, et mettra un terme définitif à ce feuilleton. Une volonté de Doha de ne pas se pourrir l’été avec ces rumeurs incessantes, à l’heure où le joueur est annoncé présent pour la tournée en Chine de son équipe.