PSG : Neymar au Barça, Al-Khelaifi fixe sa condition ultime

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Liga.

La semaine dernière, Le Parisien révélait que Nasser Al-Khelaïfi avait fixé à environ 300 ME le prix de Neymar sur le marché des transferts.

A ce tarif évidemment, il sera impossible pour les clubs intéressés de recruter le joyau brésilien, lequel a clairement indiqué à sa direction au cours des dernières heures qu’il souhaitait partir. Ainsi, le FC Barcelone, déterminé à recruter Neymar au mercato, a tenté un coup de poker pour s’offrir son ancien joueur : 100 ME en plus de Philippe Coutinho, selon la presse catalane. Une offre insuffisante aux yeux de Paris, qui réclame un petit supplément…

Paris veut Dembélé et Coutinho

Effectivement, The Times affirme que le Paris Saint-Germain aimerait que le FC Barcelone accepte d’inclure un second joueur dans le deal, en plus de Philippe Coutinho. Et alors que le nom de Samuel Umtiti avait été évoqué la semaine dernière, c’est Ousmane Dembélé que le président Nasser Al-Khelaïfi aimerait récupérer en plus de l'ancien Red, pour combler le départ de sa star brésilienne. Une requête qui fait tiquer du côté de Barcelone, où l’on compte sur l’international français pour la saison prochaine. Les négociations sont donc, pour l’instant, à l’arrêt. En attendant un nouveau rebondissement dans ce feuilleton, bien parti pour durer tout l’été.