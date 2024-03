PSG ‍: Neymar agresse Dembélé, il lui donne raison

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

La semaine passée, Neymar a volontairement trollé Ousmane Dembélé en likant un message qui constatait que le Brésilien avait plus marqué sous le maillot du PSG cette saison que l'international français. Et en France, certains applaudissent Neymar.

Avant son départ, de force, du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Qatar au dernier mercatod d'été, Neymar avait marqué deux buts pour le club de la capitale, là où Ousmane Dembélé arrivé du Barça n'en a marqué qu'un seul. Un fait signalé par un fan du joueur brésilien sur les réseaux sociaux et qui a reçu l'aval de Neymar en personne, lequel est pourtant en arrêt depuis plusieurs mois et pourrait se faire discret. Malgré sa forme physique chancelante, l'ancien joueur du PSG a donc provoqué une grosse polémique. Et au milieu du champ de bataille provoqué sur les réseaux sociaux par ce troll venu du Brésil visant l'attaquant du PSG et de l'équipe de France, Daniel Riolo est venu faire entendre sa voix. Notre confrère, qu'on ne peut pas accuser d'aimer Neymar, estime que dans ce cas précis, il a raison.

Riolo pointe du doigt Dembélé

PSG : Neymar humilie Dembélé avec ce troll honteux https://t.co/vv7vZbE3Ei — Foot01.com (@Foot01_com) February 28, 2024

Pour notre confrère de RMC, l'attaquant brésilien, très efficace sous le maillot du Paris Saint-Germain, du moins quand il n'était pas blessé, a raison de chambrer Ousmane Dembélé. « Quand les mecs ont 20 ans et qu’ils cassent tout, on les monte en flèche et on dit que c’est formidable (…) Je n’aime pas le personnage, mais il a le droit de dire des choses intelligentes de temps en temps, quand Neymar se fout de la gueule de Dembélé, je suis désolé, mais il a raison. Un mec à 70 ou 80 millions d’euros (Ndlr : en fait le PSG a payé 50ME au FC Barcelone pour lever l’option d’achat d’Ousmane Dembélé), quand il marque un seul but et même pas cinq passes décisives, ce n’est pas assez », a fait remarquer, lors de l'After, Daniel Riolo, qui attend plus et mieux de l'attaquant du PSG. Ce dernier devra essayer de répondre à ces critiques mardi soir en Ligue des champions face à la Real Sociedad.