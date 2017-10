PSG : Paris bien parti pour battre deux records en LdC

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Si l’on se focalise uniquement sur les résultats, le Paris Saint-Germain réalise un début de saison presque parfait.

Invaincu toutes compétitions confondues, le club de la capitale a surtout impressionné sur la scène européenne. Car après trois journées dans la phase de groupes, Paris est tout simplement l’équipe la plus performante en Ligue des Champions. La preuve en stats puisque les hommes d’Unai Emery ont inscrit 12 buts, soit le meilleur total parmi les 32 formations. Et ce n’est pas tout. Avec aucun but encaissé, le PSG possède aussi la meilleure défense de la compétition.

S’il continue sur ce rythme, l’actuel leader de Ligue 1 pourrait battre deux records selon l'UEFA. Le premier détenu par le Borussia Dortmund qui avait inscrit 21 réalisations en phase de poules la saison dernière. Et le deuxième, que se partagent plusieurs équipes dont Paris (2015-2016) et Monaco (2014-2015), avec un seul but encaissé en six journées. Un sacré défi pour le vice-champion de France qui devra notamment affronter le Bayern Munich à l’Allianz Arena le 5 décembre.