PSG : Neymar a réservé un jet privé pour rejoindre Barcelone !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Le feuilleton Neymar va connaître un nouvel épisode important ce jeudi, alors que la star brésilienne du Paris Saint-Germain a participé la veille à des opérations commerciales du PSG sans traîner les pieds. En effet, alors que depuis 48 heures on annonce un accord imminent entre Paris et le FC Barcelone pour le transfert de Neymar, rien ne semble avoir réellement avancé. Mais ce jeudi, Nasser Al-Khelaifi et Josep Maria Bartomeu vont enfin pouvoir dialoguer directement sur ce sujet, après avoir laissé Leonardo et des émissaires du Barça parler de tout cela. Car le président du Paris Saint-Germain et son homologue seront à Monaco dans le cadre du tirage au sort des poules de l'édition 2019-2020 de la Ligue des champions.

Et du côté de Neymar, la confiance est énorme quant à une fin heureuse dans ce dossier. Le Parisien affirme en effet que le joueur brésilien a déjà préparé son déménagement et ses valises, et qu'il a même réservé l'avion qui le transportera de Paris vers Barcelone dès que l'accord sera annoncé par les deux clubs. Nul doute que cela n'impressionnera pas le Qatar, où l'on semble être droit dans ses bottes, et surtout pas décidé à céder aux caprices de Neymar si aucune solution n'est trouvé d'ici la fin du mercato.