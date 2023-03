PSG : Neymar a peur, il ne prendra pas ce risque !

Dans : PSG.

Neymar ne rejouera plus d'ici la fin de saison. Le Brésilien vient d'être opéré à la cheville droite. Reste à savoir s'il portera encore le maillot du PSG. Le club parisien veut s'en défaire, mais il faut lui trouver un point de chute.

En fin de contrat en juin 2027 avec le PSG, Neymar Jr pose bien des questions dans la capitale. Depuis son arrivée en 2017, le Brésilien a soufflé le chaud et le froid dans ses performances. Pour ne rien arranger, l'ancien du Barça est très souvent blessé. Parmi ses points faibles, sa cheville, qu'il vient de se faire opérer il y a quelques heures au Qatar. Selon certains informations de la presse mercato, Luis Campos serait plus que chaud à l'idée de se séparer de Neymar l'été prochain lors du mercato, quand le joueur de 31 ans ne compte lui pas partir. Et même s'il le voulait, difficile de le voir être recruté par un énorme club, au vu de ses émoluments (environ 36 millions d'euros par an) et de son contrat, qui expire en 2027.

Neymar, un avenir bouché partout ?

Neymar et le PSG sont donc dans une impasse, entre un joueur qui n'est plus du tout bankable et un club qui veut s'en séparer. Si la Premier League, via Newcastle et Chelsea notamment, est toujours intéressée, des questions se posent tout de même. Le média ESPN indique notamment ces dernières heures que Neymar n'a plus forcément le physique pour une arrivée en Angleterre, déjà qu'il a du mal en France : « S'il n'y a plus de place pour lui au PSG, alors où pourrait-il aller ? Il est sous contrat jusqu'en 2027, et très peu de clubs pourraient se permettre de payer son salaire, sans parler de l'indemnité de transfert. Et la plupart d'entre eux sont en Premier League – qui n'a jamais ressemblé à sa destination parfaite. Avec le recul, il a peut-être sous-estimé le caractère physique de la ligue française – et le football anglais fonctionne à un niveau d'intensité encore plus élevé, avec une aversion profonde supplémentaire pour les simulations ».

A Londres, il se dit néanmoins que Todd Boehly, le propriétaire de Chelsea, aurait un énorme désir d'offrir Neymar aux fans des Blues. Peut-être la porte de sortie rêvée pour le PSG. Mais ce qui est certain, c'est que la cote de popularité du Brésilien est en berne et il devra vite rassurer sur ses capacités physiques, au PSG ou ailleurs. Et en cas d'arrivée en Premier League, il y aurait beaucoup de travail à faire pour résister aux contacts à la sauce anglaise qui sont beaucoup plus rugueux qu'en Ligue 1, et aussi reconquérir un public qui le voit, depuis l'île britannique, comme une starlette qui passe plus de temps à jouer au poker et faire la fiesta qu'à s'entrainer et être performance sur la durée lors des dernières saisons. Difficile de leur donner tort, sachant que c'est précisément pour ces raisons, et aussi en raison de son salaire XXL, que le PSG veut s'en défaire.