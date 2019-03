PSG : Neymar à Paris, mais pour quoi faire ?

Dans : PSG, Ligue 1.

Revenu mercredi dernier du Brésil, où il avait participé au Carnaval de Rio avant de rentrer à Paris, Neymar a fait un passage express dans les tribunes du Parc des Princes afin d'assister à l'élimination du PSG qu'il a conclu en insultant l'arbitre du match via les réseaux sociaux. Dès le lendemain, la star brésilienne du Paris Saint-Germain est partie à Doha afin de consulter les spécialistes d'Aspetar, célèbre clinique spécialisée où le PSG envoie régulièrement ses joueurs en cas problème.

Mais ce dimanche, Neymar sera de retour à Paris où il continuera sa convalescence au Camp des Loges à partir de lundi. Reste que désormais le Paris Saint-Germain n'a plus un besoin urgent de l'attaquant brésilien, puisque le feuilleton Ligue des champions est déjà terminé. Mais si le PSG a presque déjà terminé sa saison, ce n'est pas le cas de Neymar. « Au départ, le club parisien pouvait miser sur un retour de sa star pour les quarts de finale de l’épreuve européenne, mi-avril. Cette échéance s’étant évanouie, il ne reste plus qu’un seul match à fort enjeu au programme de la fin de saison de « Ney », à savoir une possible finale de Coupe de France, le 27 avril. À condition, bien sûr, que les Parisiens battent le FC Nantes en demi-finale. Pour le meneur de jeu de la Seleçao, en revanche, l’enjeu principal est probablement ailleurs. Au Brésil plus précisément, où se déroulera en juin la Copa America (le championnat des nations d’Amérique du Sud, en présence du Japon… et du Qatar). Sa nouvelle ligne d’horizon », annonce Le Parisien, qui ne voit plus vraiment comment le Paris Saint-Germain va pouvoir motiver Neymar.