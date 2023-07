Le PSG a choisi Kolo Muani, c'est le grand amour ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Peu en réussite sur le recrutement d'un avant-centre cet été, le PSG hésitait entre plusieurs profils différents. Finalement, le regard du club parisien se tourne vers Randal Kolo Muani. Le joueur plaît en interne et surtout, il est à l'écoute des Parisiens.

Le PSG doit rapidement choisir un attaquant sur le marché sous peine d'être Fanny dans les prochains jours. Les pistes intéressantes se sont réduites alors que le mois de juillet débute seulement. Marcus Thuram a snobé le PSG pour l'Inter Milan. Harry Kane est parti pour en faire de même en allant au Bayern Munich ou en restant à Tottenham. Ne restent que Victor Osimhen, dont le prix est fixé à 180 millions d'euros par son club et apparaît trop excessif pour les Parisiens, et Randal Kolo Muani. Le jeune attaquant coche beaucoup de cases : français, s'entend bien avec Mbappé en sélection, pas excessivement cher et surtout talentueux.

Kolo Muani au PSG, les nuages s'écartent progressivement

C'est finalement le joueur lui-même qui bloquait le transfert. Kolo Muani confiait son intérêt pour la Premier League et ses grands clubs ambitieux. Néanmoins, sa position vis-à-vis du PSG s'est réchauffée avec l'arrivée annoncée de Luis Enrique et le club parisien ne compte pas laisser passer l'occasion. Selon les informations du Parisien et de L'Equipe, le recrutement de Kolo Muani en attaque est la priorité du PSG. Très apprécié par Luis Campos, le jeune attaquant français fait l'unanimité en interne du président jusqu'à Kylian Mbappé.

Alors que la piste menant à Victor Osimhen est compromise, les dirigeants parisiens ont relancé, ces derniers jours, le dossier de l'international français Randal Kolo Muani. La concurrence est vive pour l'attaquant de l'Eintracht Francfort https://t.co/dcuYKwCCQX pic.twitter.com/r3cNDxSSS5 — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 3, 2023

La question de l'état d'esprit du joueur est le seul élément en suspens. « On attend des joueurs visés qu’ils se positionnent clairement et qu’ils montrent leur envie de nous rejoindre », indiquait-on en interne au PSG selon Le Parisien. On peut donc penser que le PSG a eu la réponse adéquate du joueur de Francfort pour agir ainsi. Après Lucas Hernandez, le PSG renforcerait le côté français de son équipe. Il compléterait surtout le duo des Bleus en finale du Mondial au Qatar : Kolo Muani-Mbappé. Une idée qui réjouit le leader d'attaque parisien. Le PSG devra quand même investir entre 80 et 120 millions d'euros selon la presse allemande pour conclure le transfert et battre Manchester United, Chelsea ou le Bayern. Mais, au vu des derniers éléments, le PSG va faire l'effort attendu au mercato.