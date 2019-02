PSG : Neymar a failli signer, Man United ne lâchera pas l'affaire

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Juste avant son huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid la saison dernière, le Paris Saint-Germain avait dû composer avec des rumeurs gênantes.

C’est effectivement à ce moment précis que la presse espagnole a commencé à envoyer Neymar chez les Merengue, dans ce qui ressemblait fortement à une tentative de déstabilisation. Cette année, nos confrères britanniques n’auront pas à utiliser cette stratégie puisque le Brésilien a déjà déclaré forfait pour la confrontation face à Manchester United. Mais cela n’empêche pas l’apparition d’un nouveau bruit de couloir.

« Manchester United a essayé encore et encore avec le père de Neymar et ses autres agents il y a deux ans, avant sa signature au PSG. Il était très proche d'accepter, a révélé le consultant Ian McGarry dans le Transfer Window podcast. S’ils se qualifient pour la Ligue des Champions, et si Solskjaer prouve qu'il est bien le génie annoncé, je ne dis pas que cela influencera miraculeusement Neymar, mais c'est le genre de défi dont il a très envie. »

MU à la recherche d’une nouvelle star ?

« Et pour le moment, le PSG ne lui offre pas. Tandis que s'il était à Santiago Bernabeu ou à Old Trafford... Mais il y encore ce problème de salaire, a-t-il nuancé. J'ai quand même la sensation que Manchester United cherche une star pour booster ses activités commerciales. » D’ici le match aller à Old Trafford mardi, l'attaquant parisien Kylian Mbappé peut aussi s’attendre à ce genre de rumeurs…